أول المجالس الرمضانية لوزارة الداخلية اليوم

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر)

ينطلق مساء اليوم أول مجالس وزارة الداخلية الرمضانية في دورتها التاسعة للعام 2020، ويتناول موضوع الإرث الإماراتي، ويتحدث خلاله مجموعة من المتخصصين والخبراء وأساتذة الاجتماع، ويناقشون العديد من المحاور منها القيم الإماراتية، والأسرة والمجتمع، كما يطرحون فكرة المواطنة الرقمية الإيجابية، وكل ما يتعلق بالتراث الإماراتي. وتنعقد مجالس الدورة التاسعة بشكل مختلف هذا العام.

حيث سيتم انعقادها من خلال تقنيات التواصل عن بُعد التزاماً بالتعليمات والتوجيهات المتخذة للحد من انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد 19).وتناقش الدورة التاسعة 7 مواضيع حيوية، مستمدة من جهود الإمارات في بناء استراتيجيات المستقبل.

حيث تتناول موضوع «جودة الحياة» بشكل تفصيلي، وعرض أفضل الممارسات المتبعة في الوقاية والتعريف بالحياة الصحية والعادات المثلى وغيرها، إلى جانب تناول المواضيع المهمة والحيوية التي تندرج تحت شعار «إمارات المستقبل» لتشارك المجتمع في النقاشات حول أفضل السبل للدخول بالمستقبل، وبناء إمارات الغد والأمل المشرق وفق توجيهات ورؤية قيادة الدولة الرشيدة. وحرصت وزارة الداخلية على توسيع نطاق الموضوعات التي تستهدفها المجالس.

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