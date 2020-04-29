«قضاء أبوظبي» تمدد العمل بالهوية المنتهية في 1 مارس 3 أشهر

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلنت دائرة القضاء أبوظبي، تمديد صلاحية العمل ببطاقات الهوية الإماراتية المنتهية للمواطنين والمقيمين، في الأول من مارس 2020، لمدة 3 أشهر، بحيث سيسمح لحامليها بالاعتداد بها عند قيد الدعاوى والأوامر على عرائض وقضايا التنفيذ وغيرها من الإجراءات والمعاملات التي تتم أمام المحاكم والنيابات والقطاعات والإدارات التابعة لدائرة القضاء. و

أكدت الدائرة في تعميم إداري، أصدره المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي، حمل الرقم (15) لسنة 2020 بشأن تاريخ «سريان بطاقات الهوية المنتهية في أول مارس 2020»، أن بطاقات الهوية التي تنتهي صلاحيتها في الأول من مارس 2020 تعتبر سارية المفعول لمدة 3 أشهر أخرى تنتهي في الأول من يونيو 2020.

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