93 نزاعاً أسرياً قيد التوجيه «عن بُعد» في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

قامت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في إدارة الحلول البديلة لفض المنازعات، بقيد 93 ملفاً في قسم التوجيه الأسري «عن بُعد»، ليبلغ إجمالي عدد الملفات المعروضة حالياً أمام التوجيه الأسري 326 ملفاً، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرارها في تقديم الخدمات المتعلقة بالحلول البديلة لفض النزاعات.

وأشارت الدائرة عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» إلى أنها شرعت في تفعيل كل من خدمة استشارات التوجيه الأسري عبر الهواتف المتحركة، ومن خلال «الواتساب» والخدمة الهاتفية لمراجعة المصلحية بقسم التوجيه والمصالحة. ويتولى قسم التوجيه الأسري ولجانه معالجة الخلافات الأسرية، ولم شمل الأسرة بالوسائل الودية، وصولاً إلى اتفاق أسري ملزم يحفظ لكل من الزوجين حقه، وينهي خلافاتهما بالتراضي دون ضغط أو إكراه، مع بيان الحقوق والواجبات الأسرية لكل منهما، حفاظاً على تماسك الأسرة واستقرارها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز