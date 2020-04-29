«خيرية أم القيوين» تتبرع بـ 100 جهاز تكييف لمباني الحجر الصحي

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

أعلنت جمعية أم القيوين الخيرية عن تبرعها بـ 100 جهاز تكييف للمباني الخاصة بالحجر الصحي بإمارة أم القيوين، وذلك تأكيداً على تكاتف كافة الجهود في دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وتأكيداً لدعم تلك الجهود، وبتوجيهات الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس الإدارة.

وأكد الشيخ مروان بن راشد المعلا: «أن هذه الخطوة تأتي دعماً من الجمعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من فرص انتشاره، وانطلاقاً من الحس الوطني الذي يتمتع به كافة أبناء الإمارات».

ومن جهته قال عيسى علي بولحيول مدير الجمعية: «إن الجمعية تحرص دائماً على تقديم أعلى مستويات الاهتمام والدعم المجتمعي ويتمحور تركيزنا حالياً حول تأدية واجبنا بتقديم المساعدة والتسهيلات اللازمة في دعم الجهود المخلصة الرامية لتخطي هذه الأزمة العابرة».

400 سلة

وأضاف: «إن الجمعية أطلقت خلال الأسبوع الجاري مبادرة «شكراً خط الدفاع الأول» تقديراً لجهود الفرق والكوادر الطبية كافة، وكل العاملين في القطاع الصحي، من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين من الذين يعملون على مدار الساعة، والتي تهدف إلى توزيع 400 سلة غذائية مكونة من 24 سلعة أساسية على كافة أفراد الطاقم الطبي من العاملين في أم القيوين.

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