76 مشروعاً بـ195 مليون درهم أنجزتها «أشغال الشارقة» في 3 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن الدائرة تتابع ما يزيد على 400 مشروع قيد التنفيذ وتتنوع المشاريع ما بين مشاريع إنشاء وصيانة وتسويات ترابية وتوريد وتأثيث وتقنية معلومات تخدم كافة مناطق ومدن الشارقة خلال هذه المرحلة.

موضحاً أن الدائرة أنجزت خلال الربع الأول من العام الجاري 76 مشروعاً بـ195 مليون درهم، فضلاً عن استمرارية الأعمال في أعمال الصيانة الدورية التشغيلية لما يزيد على 360 مبنى حكومياً، تنفذها شركات مقاولات ومكاتب استشارات هندسية وطنية والعمل ضمن الأوقات المحددة والمصرح بها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. مشيراً إلى أن المشاريع المنفّذة تواكب رؤية الدائرة بإعمار حضاري مستدام.

حرص

وأكد السويدي حرص الدائرة على تبني الخطط التطويرية التي تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل وخدماتها الذكية والرقمية تلبية للطلب المتنامي على خدماتها المقدمة للمجتمع، في سبيل تحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي طموح الحكومة الرشيدة في إسعاد المتعاملين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة إليهم، وضمان إنجازهم لكافة معاملاتهم في أسرع وقت وأقل جهد.

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