عبدالله بن زايد ورئيس وزراء مالي يبحثان هاتفيا تطورات جائحة كورونا

المصدر: أبوظبي ـ وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع بوبو سيسي رئيس وزراء جمهورية مالي العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيزها.

و توجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل الاتصال الهاتفي بالتهنئة إلى الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي الصديقة و بوبو سيسي و الشعب المالي الصديق بمناسبة شهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيده على شعبي البلدين و شعوب الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة.

و تطرق الجانبان إلى مستجدات جائحة كورونا المستجد "كوفيد - 19" في أفريقيا بشكل خاص و على الصعيد العالمي بشكل عام والإجراءات والتدابير التي اتخذها البلدان للتعامل معها.

و أكد الجانبان أهمية التضامن العالمي في هذا الموقف الصعب الذي تمتد تأثيراته لجميع دول العالم و ضرورة استمرار التعاون المشترك ودعم الجهود العالمية المبذولة من أجل احتواء تداعيات هذه الجائحة .

و شدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية تعزيز التنسيق و التعاون الدولي المشترك في مواجهة جائحة "كورونا" مشيرا إلى أن دولة الإمارات تدعم وتساند جمهورية مالي و الدول الأفريقية الصديقة كافة من أجل تعزيز استجابتها لتداعيات الجائحة و العمل على احتوائها.

و أكد سموه على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مالي الصديقة و الحرص المستمر على تعزيزها و تنمية أوجه التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

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