دبي يد واحدة.. شرطي يؤدي التحية لطبيبة هندية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كانت الساعة تشير إلى الواحدة صباحاً حين أنهت الطبيبة الهندية عائشة سلطانة مناوبتها في المستشفى، وفي الطريق كانت شرطة دبي تقوم بواجبها، حيث أوقفتها الدوريات للتأكد من هويتها وسبب خروجها ليلاً، وما إن اقتربت وأنزلت زجاج السيارة الجانبي وأخبرت الشرطي أنها طبيبة عائدة من عملها وما إن مدت يدها لتعرض عليه الأوراق الدالة على ذلك، حتى فاجأها الشرطي بأداء التحية لها والسماح لها بالتحرك دون الاطلاع على الأوراق.

بقدر ما تفاجأت الدكتورة عائشة أثار ذلك الموقف إعجابه وفخرها بإقامتها في الإمارات، وقد دفعها ذلك الموقف الدال على تقدير الدور الكبير الذي تقوم به هي وزملاؤها، إلى تدوين ذلك عبر صفحتها الشخصية على تويتر، ولاقت تغريداتها إعجاب وإشادة من الكثيرين، ومنهم كبار المسؤولين الذين أشادوا بشرطة دبي، فيما أكدت عائشة أنها فقدت القدرة على الكلام وقتها ودمعت عيناها من الموقف.

وأشارت عائشة إلى أن الدورية الأمنية أوقفتها بالقرب من الملا بلازا في أثناء توجهها إلى منزلها في إمارة الشارقة، ورفض الشرطي الاطلاع على أوراقها.

مشيرة إلى انها ولدت في الإمارات والتحقت بدراسة الطب وتخرجت في جامعاتها، كما التحقت بالعمل في أحد المستشفيات الخاصة في دبي، وهي سعيدة جداً بالإقامة والعمل فيها، منوهة إلى أنها تشعر بالفخر أنها طبيبة تساعد الناس وتخفف عنهم وأنها تعلمت الأخلاق الطيبة والتسامح في الإمارات.

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