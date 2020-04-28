عبدالله البسطي: شرطة دبي دائماً في القمة

المصدر: دبي - البيان

وجّه معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على موقف أحد عناصرها المشرّف من الطبيبة الهندية عائشة سلطانة، وقال معاليه إن شرطة دبي دائماً في القمة، فهي تطبق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في التميز بحذافيرها.

كما وجّه معالي البسطي الشكر إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لـشرطة دبي، ومستذكراً جهود المغفور له الفريق خميس بن مزينة.

وقال معالي عبدالله البسطي في تدوينة عبر «تويتر»: «دائماً في القمة.. شرطة دبي تطبق رؤية الشيخ محمد بن راشد في التميز بحذافيرها.. شكراً لمعالي الفريق ضاحي خلفان، والمغفور له بإذن الله تعالى الفريق خميس بن مزينة، والقائد الحالي معالي الفريق عبدالله المري، وجميع العاملين في شرطة دبي».

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