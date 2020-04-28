"خط دفاعنا الأول".. جهود دبي في مواجهة "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

عرض تلفزيون دبي فيلماً وثائقياً عن خط دفاعنا الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد في دبي، الذي يعمل على مدار الساعة للإبلاغ عن أي حالات أو إصابات سواء كانت مؤكدة أو مشتبه فيها.

وتناول الفيلم الجهود التي قامت بها مؤسسة إسعاف دبي بتوفير 122 نقطة إسعافية موزعة على مناطق دبي كافة، كما تم تخصيص العديد من عربات الإسعاف الخاصة لنقل الإصابات المؤكدة أو المشتبه فيها.

وتم إخضاع كل العاملين في إسعاف دبي لدورات تدريبية خاصة للعمل في مثل هذه الظروف، مع ضمان أخذ الحيطة والحذر لحماية المسعف وكذلك المصاب وعائلته.

#منصور_بن_محمد رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في #دبي : أشكر كل شخص فيكم على تجاوبكم مع القرارات التي وضعناها كلجنة عليا لإدارة هذه الأزمة الاستثنائية

#خط_دفاعنا_الأول#الجميع_اليوم_مسؤول_عن_الجميع#خلك_في_البيت #شكرا_خط_دفاعنا_الأول

#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/k5QHHOGGLQ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٨ أبريل ٢٠٢٠

وتطرق إلى عمل القيادة العامة لشرطة دبي على توجيه العديد من الرسائل التوعوية، لحث أفراد المجتمع على التزام البيوت.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها كانت لمصلحة المجتمع وصحته.

وأكد معاليه، خلال البرنامج، أنه تم وضع خطة كاملة لبدء برنامج التعقيم الوطني، مشيراً إلى أنه كان هناك تجاوب كبير من أفراد المجتمع مع هذه الخطة والبرنامج.

وأشار داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، خلال البرنامج، إلى أنه تم استخدام العديد من الآليات خلال برنامج التعقيم الوطني، لافتاً إلى أنه تم لأول مرة استخدام طائرات "درون" في عمليات التعقيم للوصول إلى المناطق الضيقة.

وبيَّن أنه تم تدريب كل الفرق والأشخاص الذين شاركوا في برنامج التعقيم الوطني لمنع انتشار الفيروس، وحفاظاً على صحة المجتمع خفَّضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حالياً أعداد الأشخاص في مقطورات مترو دبي من 643 شخصاً إلى 138 في كل قطار، كما تم تقليل عدد الكراسي في الحافلات العامة، وعدم السماح لأكثر من شخصين بالوجود في التاكسي إضافة إلى السائق، مع وضع عازل بين السائق والركاب، وأوقفت خدمات مترو دبي بالكامل لأول مرة في 5 أبريل حفاظاً على الصحة العامة.

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