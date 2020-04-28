مقيمة فرنسية تتمنى لو أن فرنسا حذت حذو دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

أشادت صحف فرنسية بجدية وصرامة إجراءات الحظر التي اتخذتها دبي لاحتواء جائحة "كوفيد-19".

ونشرت صيحفة «أواست فرانس» تحقيقاً خاصاً تضمن مقابلة مطولة مع السيدة. يولين سيكو، المواطنة الفرنسية المقيمة في دبي منذ أغسطس الماضي، حيث تعمل معلمة للغة الفرنسية والأدب الفرنسي في إحدى الأكاديميات الدولية.

جاء التقرير بعنوان «شهادة: يولين تعيش الحظر في دبي». وأشادت يولين خلال المقابلة مع الصحيفة بشدة إجراءات الحظر المفروضة في دبي ووصفتها بأنها «الأشد صرامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط». وأبدت يولين إعجابها بقسوة العقوبات المفروضة على منتهكي الحظر، ما يشير إلى أن حكومة دبي لا تتهاون في هذا الأمر.

وتمنت يولين لو كانت فرنسا قد فرضت مبكراً إجراءات حظر بنفس مستوى الجدية والصرامة كما فعلت دبي

وقالت يولين: «تدابير الحظر في دبي أفضل وأكثر جدية من نظيرتها في فرنسا بفارق هائل».

وأضافت: «لو كانت فرنسا تعاملت مع الموقف بنفس جدية دبي منذ نحو مبكر، لما كان «كوفيد-19» تفشى فيها على هذه النحو».

يُذكَر أن فرنسا حالياً هي رابع دول العالم في عدد الوفيات بسبب «كوفيد-19» حيث بلغ العدد لديها حتى الآن 22,614 حالة.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة «لو فيغارو» تقريراً خاصاً عن مساعدة دبي في وقتٍ سابق من الشهر الجاري للسفن السياحية العالقة بسبب إغلاق غالبية دول العالم لحدودها للحيلولة دون انتشار الجائحة لديها.

وتطرق تقرير «لو فيغارو» إلى إجراءات الحظر في دبي، فذكر أن حكومة دبي تبذل جهوداً هائلة في سبيل حماية الإمارة وسكانها من «كوفيد-19».

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