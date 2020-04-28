تقييد 93 ملفاً في قسم التوجيه الأسري "عن بعد"

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

قامت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في إدارة الحلول البديلة لفض المنازعات، بقيد 93 ملفاً في قسم التوجيه الأسري "عن بعد"، ليبلغ إجمالي عدد الملفات المعروضة حالياً أمام التوجيه الأسري 326 ملفاً، مشيرة في الوقت نفسه لاستمرارها في تقديم الخدمات المتعلقة بالحلول البديلة لفض النزاعات.

وأشارت الدائرة عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" إلى أنها شرعت في تفعيل كل من خدمة استشارات التوجيه الأسري عبر الهواتف المتحركة، ومن خلال برنامج "واتس أب" والخدمة الهاتفية لمراجعة المصلحية بقسم التوجيه والمصالحة.

ويتولى قسم التوجيه الأسري ولجانه مهام معالجة الخلافات الأسرية وإصلاحها، ولم شمل الأسرة بالوسائل الودية، وصولاً إلى اتفاق أسري ملزم يحفظ لكل من الزوجين حقه، وينهي خلافاتهما بالتراضي دون ضغط أو إكراه، مع بيان الحقوق والواجبات الأسرية لكل منهما، حفاظاً على تماسك الأسرة واستقرارها.

وتعتبر الاتفاقيات التي تتم امام لجان التوجيه الأسري، ذات سند قانوني، إذ تتم معالجة النزاعات من خلال مقابلة الموجه الأسري المختص أو عبر الهاتف أو عبر تطبيق "واتس أب" الذي يقوم بدوره بمعالجة الخلافات الأسرية والزوجية كالأمور المتعلقة بحسن المعاملة، والتفاهم الأسري، ونفقتي الزوجية والأبناء والمسكن، فضلاً عن خدمات الطلاق.

ويأتي تطبيق الآلية الجديدة، في ظل المبادرات التي تنتهجها الوزارات والمؤسسات المحلية في تعميم نظام "العمل عن بعد" في ظل جهود الحد من فايروس "كورونا المستجد"، واستمراراً للخدمات القضائية التي يقدمها قسم التوجيه الأسري "عن بعد"، وذلك ضمن مبادرات التحول الرقمي التي توليها دائرة القضاء جل الاهتمام، وحرصها على مواصلة تعزيز منظومتها القضائية عبر المبادرات الرقمية، في ظل الجاهزية التقنية العالية التي تضمن استدامة الأعمال، وبما ينعكس على كفاءة وفعالية نظام التقاضي، وتحقيق سرعة الإنجاز وسهولة الوصول الشامل للخدمات.

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