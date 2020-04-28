الإمارات ترسل مساعدات طبية وغذائية إلى باكستان لمساعدتها في مكافحة كورونا

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 14 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى باكستان، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19/، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية: في إطار التعاون الثنائي والعلاقات الأخوية بين دولتينا على مدى عقود، تقدم دولة الإمارات المساعدة لجمهورية باكستان وذلك في إطار تعزيز التضامن العالمي في مكافحة فيروس كورنا المستجد / كوفيد - 19/.

وأضاف: من خلال هذه المساعدات، فإننا حريصون على دعم جهود العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في باكستان وحول العالم الذين يعملون بلا كلل لوضع حد لهذه الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الدفعة الثالثة من الإمدادات الطبية التي ترسلها دولة الإمارات إلى جمهورية الباكستان، حيث وصلت الدفعة الأولى إلى إسلام آباد بتاريخ 2 أبريل، أما الدفعة الثانية من الإمدادات وتحتوي على 11 طناً فقد وصلت في 5 أبريل.

وقد أرسلت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 320 طناً من المساعدات إلى أكثر من 30 دولة، استفاد منها نحو 320 ألف من العاملين في المجال الصحي.

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