الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل تبحث آراءهم في التعلم عن بعد

المصدر: الشارقة ــ البيان

في رؤية من الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل لتفعيل تواصل أعضاء البرلمان مع بعضهم البعض ومناقشة قضاياهم العربية عقدت أول حواراتها عن بعد وذلك بعد أن دعت الأطفال للدخول عبر حساباتها على التواصل الاجتماعي لحضور اللقاء الحواري التفاعلي الأول لمناقشة إيجابيات التعليم وخطواته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) تحت عنوان (التعليم في زمن كورونا).

ويأتي الحوار التفاعلي كجزء من سلسلة متصلة من مجموعة حوارات ستقيمها الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل (عن بعد) من خلال حسابتها على التواصل الاجتماعي في موضوعات عدة ومنها التعامل الإيجابي مع فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقاءات

وستعقد اللقاءات الدورية بمشاركة لجميع أعضاء البرلمان العربي للطفل والذين يمثلون في هذه الدورة من انعقاد البرلمان ستين طفلا وطفلة من اثنتي عشرة دولة عربية بينها دولة الامارات العربية المتحدة وهي كل من: الأردن وفلسطين والعراق ومصر والسودان وجيبوتي والكويت والسعودية وتونس والجزائر والمغرب.

واستضاف اللقاء الحواري الأول عضوي برلمان الطفل العربي من فلسطين والأردن وتحدثا في عدد من القضايا التي واكبت التعليم مع انتشار جائحة كورونا.

مواصلة

وطرح كل من عمر قاسم المعايطة النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي للطفل وهو عضو البرلمان الأردني للطفل وطارق عصمت عضو البرلمان العربي للطفل وهو عضو البرلمان الفلسطيني للطفل مختلف وجهات النظر في استفادة الطفل من مواصلة تعليمه والمراحل المتوجبه في متابعة التعليم وتطويع التقنيات الالكترونية لإنجاح منظومة التعليم ومدى مواءمتها للطفل في مجاراتها واستكمال تعليمه بنجاح.

واستفاض المعايطة وعصمت في مناقشة عناوين الموضوعات التي طرحت خلال الجلسة الحوارية الأولى (عن بعد) وأشرفت عليها الأمانة العامة للبرلمان وحظيت بمتابعة كثيفة من قبل الأطفال من أقطار الوطن العربي في تناول القضايا التي واجهت الطفل العربي في ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية أبرزها إيجابيات التعليم في ظل انتشار كورونا المستجد ونصائح للتوعية للحد من آثاره والقضاء الأمثل للوقت في ظل استمرار عملية الحجر الصحي وإيجابيات وسلبيات الفايروس في ضوء التوجيهات الصحية والإرشادية المحلية والعالمية.

إشادة

وبعد انتهاء اللقاء الحواري الأول اشاد يمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل بنجاح اللقاء في طرح إحدى القضايا العربية ومناقشتها من قبل أعضاء البرلمان وعلى الهواء المباشرة من خلال حسابات البرلمان وسط تفاعل كبير من أطفال الوطن العربي في خطوة تفاعل معها الأطفال ونالت الإشادة الواسعة .

وأشار بأن الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل ووفق خطتها تعمل على تعزيز مشاركة الأعضاء في جلسات ومشاركات حوارية لها قيمتها وأهميتها لأطفال الوطن العربي لذا تم طرح موضوع (التعليم في زمن كورونا) ليكون في باكورة اللقاءات الحوارية الافتراضية لإتاحة المجال والمساحة لأعضاء البرلمان في مناقشة قضايا الطفولة العربية.

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