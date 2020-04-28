المستشفى الميداني بعجمان يجري 100 فحص كورونا للعمال يوميًا

المصدر: عجمان - البيان

اجرى المستشفى الميداني في عجمان فحوصات لمئات العمال والمراجعين، منذ افتتاحه الأسبوع الماضي في حرم مستشفى السعودي الألماني، ضمن جهود الدولة للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.

وقال حمد تريم مدير منطقة عجمان الطبية إن المستشفى الميداني مجهز بـ 50 سريراً ويضم طاقماً طبياً وتمريضياً متطوعاً لخدمة المجتمع، في مواجهة الوباء.

وأشار إلى أن المستشفى يستقبل الحالات التي تم فحصها من خلال العيادات المتنقلة في مناطق سكن العمال بالإمارة، مشيراً إلى أن المستشفى أقيم بمبادرة بين منطقة عجمان الطبية والمستشفي السعودي الألماني عجمان و"أطباء الإمارات" و"إمارات العطاء"، لتقديم العلاج مجانا للحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس المستجد.

من جانبها، قالت الدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني إن المستشفى الميداني يستقبل 100 حالة يوميا لفحصها، وتحديد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، لإجراء التشخيص والفحوص الطبية اللازمة وتقديم العلاج العاجل.

وأوضحت أن العيادات المتنقلة تجري فحوصاً للعمال في مواقع السكن والعمل، وفي حال تم الاشتباه في أي حالة ينقل الشخص للمستشفى الميداني.

وذكرت الدكتورة ريم خلال جولة بالمستشفى الميداني، ان الاطباء يستقبلون الحالات لعلاجها بالتعاون مع منطقة عجمان الطبية، مشيرة الى ان الحالات التي تعاني أمراضا مزمنة أو خطرة من العمال يتم نقلها لمستشفى السعودي الألماني في عجمان، وتجرى لها الجراحات وتقديم العلاج والدواء اللازم مجانا.

ولفتت إلى أن المستشفى الميداني مجهز بإحدث المعدات الطبية والتقنيات الصحية العالمية وصيدلية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمصابين، مشيرة إلى أنه يتم توفير المستلزمات الطبية والدواء في الحال بما يضمن توفير أعلى مستوى من الخدمة الصحية.

وأكدت الدكتورة ريم أن انطلاق العيادات المتنقلة وانشاء المستشفى الميداني، يشكل نموذجا مميزا للعمل المشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة غير الربحي، انطلاقاً من توجيهات الدولة للعمل المشترك للتصدي لفيروس كورونا والأمراض المعدية والخطرة.

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