بلدية دبي تدعو إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات في البطاقة التعريفية للمنتج

المصدر: دبي- وائل نعيم

أكدت بلدية دبي أن الاستخدام المفرط لمواد التعقيم يمكن أن يسبب بعض الأعراض الجانبية مثل جفاف الجلد والتشققات خاصة عند استخدام معقمات اليدين التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول، مشددة على أهمية استخدامها عند الحاجة، حيث لا ينصح باستخدام معقمات اليدين عند توفر الماء والصابون.

التزام

وأضافت: أن حالات التسمم تحدث في حالة عدم الالتزام بالإجراءات المذكورة على البطاقة التعريفية للمنتج، مثال: خلط بعض المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قد يسبب حالات تسمم، بينما أن تكرار الاستخدام لا يسبب حالات تصل إلى التسمم عند الالتزام بالإجراءات والتعليمات والتحذيرات على البطاقة التعريفية للمنتجات.

وأوضحت بلدية دبي أنه يجب دائما الالتزام بما هو مذكور على البطاقة التعريفية للمنتجات من دواعي الاستعمال والتحذيرات وطريقة الاستخدام والتحقق من كون المنتجات المستخدمة مسجلة في بلدية دبي من خلال التطبيق الذكي "منتجي".

مبالغة

من جانبه قال الدكتور أنور الحمادي استشاري ورئيس شعبة الامراض الجلدية في جمعية الامارات الطبية لــ "البيان" إن فرط استخدام المعقمات اصبح مبالغا فيه في الآونة الأخيرة وخاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لافتا إلى أن اطباء الجلدية كانوا يرون أن المرضى الذين لديهم هوس في النظافة قبل أزمة كورونا مصابون بالأكزيما التلامسية من فرط استخدام مواد التنظيف، وفي الفترة الاخيرة زادت هذه الحالات فكنا نستقبل حوالي حالتين في الشهر في العيادة واليوم أكثر من 5 حالات يومياً، غير الحالات الكثيرة التي لا تأتي إلى العيادة.

نصائح توعوية

وأضاف: إن الافراط باستخدام المعقمات يسبب الاكزيما التلامسية أو "اكزيما المعقمات"، وبالتالي فإن النصيحة التوعوية هنا الاعتماد على غسل اليدين لمدة 20 ثانية مع استخدام صابون غير معطر أو غسول غير معطر وخاصة لمن يعانون من الاكزيما باعتبار أن جلدهم حساس ولديهم قابلية للأكزيما التلامسية، لذلك يجب على هؤلاء تجنب المعقمات التي تحتوي على نسبة كحول عالية، والتي تتسبب في جفاف الجلد وهيجانه.

وتابع: أنصح بعدم استخدام المعقمات إلا للحالات الضرورية في حالة عدم وجود الماء وعدم وجود الصابون غير المعطر ومن دون المبالغة في الاستخدام، لافتا إلى أنه في حالة الاستخدام الصحيح للمعقمات لا توجد أي مشكلة أو تأثير سلبي على المستخدم.

وأشار إلى أنه من الضروري بعد استخدام المعقمات ولتجنب أكزيما اليدين أن يتم ترطيب المنطقة بمرطب، مشيراً إلى أن اليوم هناك الكثير من المعقمات التي تم اضافة فيتامينات لها ومرطبات تقلل من التهيج.

تحذير

وأوضح الدكتور أنور الحمادي أن بالنسبة للمعقمات التي تأتي على شكل بخاخ يجب تجنب وضعها في المركبات كونها قابلة للاشتعال. كما يجب عدم تركها في متناول الاطفال باعتبارها تشكل خطورة كبيرة عليهم وخاصة إذا رشوها على بعضهم البعض أو على الوجوه، والاطفال لا يدركون خطورة هذه التصرفات.

واختتم الدكتور انور الحمادي بقوله الاهم هو التركيز على غسيل اليدين بالماء واستخدام صابون غير معطر والترطيب المستمر، ولا ضير من استخدام المعقمات في عمليات التطهير.

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