إغلاق 18 مطعماً وكافتيريا ومؤسسة غذائية في دبي

أغلقت بلدية 18 مطعماً وكافتيريا ومؤسسة غذائية، لعدم التزامها بالضوابط والاشتراطات الاحترازية الواجب اتباعها، وذلك في إطار حملات البلدية المكثفة والدورية لتفقّد سير العمل في مرحلة الفتح الجزئي، والتأكد من تطبيق كامل شروط السلامة العامة وحماية المجتمع.

في إطار حملات #بلدية_دبي المكثفة والدورية لتفقّد سير العمل في مرحلة الفتح الجزئي، والتأكد من تطبيق كامل شروط السلامة العامة وحماية المجتمع، تم إغلاق 18 مطعماً وكافتيريا ومؤسسة غذائية، لعدم التزامها بالضوابط والاشتراطات الاحترازية الواجب اتباعها. #ملتزمون_يا_وطن pic.twitter.com/hj8jeTFQdT — بلدية دبي | Dubai Municipality (@DMunicipality) April 28, 2020

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