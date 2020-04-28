الإمارات تجري 25 ألف فحص جديد وتعلن تسجيل 541 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 25,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 11,380 حالة.

كما ارتفعت حالات الشفاء في الدولة إلى 2,181 حالة، وذلك بعد تسجيل 91 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وأعلنت الوزارة وفاة 7 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 89 حالة.

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