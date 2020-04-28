"دار البر" تسعد 435 أسرة في رأس الخيمة خلال الربع الأول

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلن فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة إسعاد 435 أسرة، بتكلفة إجمالية بلغت 1,743,095 درهما، في الربع الأول من العام 2020.

وقال علي عبدالله الشحي، مدير فرع الجمعية في الإمارة: إن إيرادات التبرعات ومشاريع الوقف الخيري، خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، وصلت إلى نحو 3,305031 درهما.

وأوضح أن الجمعية في رأس الخيمة قدمت مساعدات في أبواب عدة للخير والإحسان، خلال الربع الأول، أسعدت بها الأسر المستورة وذوي الدخل المحدود، وتكفلت من بينها بسداد إيجار 109 منازل لأسر محتاجة، خلال الربع الأول، بقيمة 349 ألف درهم، وتسديد رسوم 135 طالبا، منهم 120 طالبا في المدارس، بتكلفة 419 ألف درهم، و15 طالبا جامعيا، بكلفة 64 ألف درهم، كما تحمل فرع الجمعية رسوم علاج 45 مريضا، ب 224.075 ألف، وسدد فواتير الكهرباء ل 15 منزلًا، ب 43.700 درهم، واستفادت 27 حالة في رأس الخيمة من "مساعدات عامة" قدمتها الجمعية، ب 81 ألفا و500 درهم، بجانب مساعدات وفعاليات أخرى.

ووفقا للشحي، واصل طلبة مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة حضور حلقات التحفيظ بالقراءة والتسميع "عن بعد".

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