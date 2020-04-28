"معاً نحن بخير" يمدد فترة تقديم طلبات الدعم الغذائي حتى نهاية رمضان

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً على ضرورة تقديم الطلبات للحصول على الدعم الغذائي للمتضررين نتيجة الأوضاع الصحية والاقتصادية الحالية، عبر الموقع الالكتروني معاً نحن بخير.

يمكن للعائلات والأفراد الأكثر تضرراً والمستوفين للشروط التقدم بطلب حتى نهاية شهر رمضان، للحصول على الإمدادات إذا انخفض دخلهم المعيشي بحيث لا يكفي للإيفاء بالمستلزمات الأساسية، سواءً كانوا مواطنين إماراتيين أو مقيمين يعيشون في العاصمة أبوظبي.

وتقوم هيئة معاً، عبر الشراكة مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بتزويد المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط بسلال غذائية عالية الجودة، مع مراعاة تضمنها لأغذية متكاملة وصحية تشمل المواد الأساسية كالأرز والمعكرونة والتمر والفاكهة والشاي والمربى. كما سيتم توفير المستلزمات الأساسية للأطفال للأسر المحتاجة.

وتتحمل هيئة المساهمات المجتمعية معاً تكلفة السلال الغذائية، عبر المساهمات المالية الواردة إلى برنامج "معاً نحن بخير".

سيتم توفير السلال الغذائية للفئات الأكثر تضرراً في أبوظبي، وآخر موعد لاستلام الطلبات في نهاية شهر رمضان المبارك من خلال الموقع الالكتروني "معاً نحن بخير"، حيث يستمر تقييم الطلبات بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي.

وتشمل شروط الحصول على الدعم المؤقت وللحالات الطارئة أن يكون المتقدم من سكان إمارة أبوظبي، و يكون قد فقد بعض أو كل الدخل مؤقتًا (كأن يكون بإجازة غير مدفوعة على سبيل المثال)، ولم يسبق له أن تلقى الدعم من أي جهة حكومية أخرى، وسيحصل المستحقون على دعم شهري ولمدة ثلاثة أشهر، على أن تحدد كمية الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة.

وستبدأ عمليات تسليم سلال الغذاء اعتبارًا من 1 مايو، حيث يتم الحصول على العناصر من الموردين المحليين، مثل سوبر ماركت اللولو، وجمعية أبوظبي التعاونية، وجمعية العين التعاونية. وتتحمل هيئة المساهمات المجتمعية معاً تكلفة السلال الغذائية، عبر المساهمات المالية الواردة إلى برنامج "معاً نحن بخير".

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