«الشيخ الأخضر» ضيفاً على «سلامة الطفل»

تستضيف إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، غداً وفي تمام الساعة 10:30 مساءً، الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي (الشيخ الأخضر)، في جلسة حوارية بعنوان «أطفال ملهمون» تديرها الإعلامية ديالا آل علي، للحديث حول أهمية بناء حوارات تحفيزية بين الأهل وأطفالهم.

وتناقش الجلسة عدة محاور لمساعدة الأهل على استثمار أوقات أطفالهم وتنظيمها في أمور تسهم في تعزيز وتقوية الجوانب الإيمانية لديهم، وتشجيعهم على تحمل المسؤولية والقيام بأنشطة لتنمية مواهبهم مثل حفظ القرآن، والقيام بأنشطة متنوعة مثل العمل على الكتيّبات التوعوية، ومساعدة الوالدين في إعداد الطعام والترتيب، وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى تقديم نصائح للأهل حول كيفية ضبط النفس والتحكم بالأعصاب عند التعامل مع أطفالهم أثناء الحجر المنزلي في ظل مواجهة العالم لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الاستضافة التي تقام (عن بُعد)، عبر بث حي ومباشر على حساب إدارة سلامة الطفل على صفحتها على الانستغرام، حيث تفتح المجال أمام أولياء الأمور والراغبين بالمشاركة وحضور الحوار متابعة صفحة إدارة سلامة الطفل على «انستغرام»

(@childsafetyuae).

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