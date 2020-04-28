جواهر القاسمي تطلق حملة لتعزيز الرعاية الصحية للاجئين

المصدر: الشارقة- البيان

أطلقت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حملة واسعة لجمع التبرعات المادية وأموال الزكاة، تحت شعار «دعمك لهم مسافة أمانهم».

والتي ستسهم في تعزيز الرعاية الصحية للاجئين والنازحين في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) في تجمعات عدة للاجئين والنازحين تستدعي الدعم والرعاية.

تطورات

وتستهدف الحملة في المرحلة الأولى تجمعات اللاجئين والنازحين في كل من الأردن، وفلسطين، ولبنان، وبنغلاديش، وكينيا، مع متابعة تطورات الأوضاع الصحية في مختلف مواقع اللاجئين والنازحين حول العالم.

وعلى الصعيد المحلي ستعمل مؤسسة القلب الكبير، خلال الحملة على توفير التموين الغذائي للعمال والأسر من مختلف الجنسيات المقيمة داخل دولة الإمارات، والمتأثرة بشكل مباشر أو غير مباشر من تداعيات انتشار الوباء.

وحسب إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يقيم في الدول التي تشملها الحملة العدد الأكبر من اللاجئين على مستوى المنطقة، حيث يعيش في لبنان نحو 966,089 لاجئاً، وفي الأردن 767,874 لاجئاً، وفي بنغلادش 906,690 لاجئاً، في حين يصل عدد اللاجئين في كينيا إلى 471,724 وفي فلسطين يبلغ عدد النازحين المهجرين من ديارهم 238,000 نازح.

وتستجيب الحملة للتحديات التي تفرضها ظروف اللجوء من حيث الاكتظاظ السكاني وضعف البنى التحتية وأنظمة الرعاية الصحية خصوصاً في هذا الوقت الذي يتطلب جاهزية عالية لمنع انتشار المرض في تجمعات اللاجئين.

وقالت سموها: «بينما نلتزم بالتباعد الاجتماعي في نعيم منازلنا وأوطاننا، هناك لاجئون لا يملكون هذه الرفاهية في ظل ظروف قاسية حرمتهم من مناعة مدعومة بغذاء سليم ونظام صحي قوي».

مسؤولية

وأضافت سموها: «إن مكافحة جائحة «كورونا» مسؤولية كل فرد ومؤسسة في العالم، وكل منا يستطيع المساهمة في وقاية أناس كثيرين من الإصابة أو إنقاذ حياة مهددة بسبب المرض، وما يقوم به الأطباء ورجال الأمن والباحثين جهود لا تقدر بثمن، ويجب على كل الأفراد والمؤسسات أن يسهموا كل بما يستطيع لدعم جهود خطوط الدفاع الأولى».

وسيكون بإمكان الراغبين في المساهمة في الحملة، التبرع بزكاة أموالهم أو صدقاتهم من خلال رابط مباشر على الموقع الإلكتروني لمؤسسة القلب الكبير www.tbhf.ae يتضمن وسائل التبرع المختلفة مثل الرسائل النصية والحسابات المصرفية دون تحديد أي حد أدنى وأعلى للتبرعات، وذلك بهدف إتاحة فرصة المساهمة لكل أفراد المجتمع بمؤسساته وأفراده. ودعت سموها كل الأفراد والمؤسسات إلى أخذ زمام المبادرة في العطاء والتعاون والمشاركة في حملة «دعمك لهم مسافة أمانهم».

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