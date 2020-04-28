مواطن يكوّن فريق تطوع بمركز الفحص في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض)

تمكّن المواطن بدر مطر من أم القيوين، خلال 3 أيام، من أن يقود فريقاً تطوعياً يزيد عدد أفراده على 20 متطوعاً ومتطوعة، من مختلف الأعمار والتخصصات العلمية والعملية، للعمل ضمن خط الدفاع الأول في مكافحة فيروس «كورونا»، وذلك بعد أن وردته مكالمة من إحدى الجهات المختصة بضرورة تكوين فريق عمل تطوعي لبدء عملية الفحص في مركز الفحص الوطني بأم القيوين.

وتضمن الفريق أصحاب خبرات وكفاءات واسعة في العمل التطوعي لديهم تجارب تطوعية سابقة في كثير من الأعمال الوطنية، ولعل أبرزها انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وقال مطر إن العمل التطوعي في الإمارات منهاج حياة يتميز به مجتمعنا وقد تواصلت مع المتطوعين المواطنين من الشباب والشابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فوجدت تجاوباً منقطع النظير، حيث أبدوا جميعهم المساهمة في ذلك العمل الوطني الكبير، غير مكترثين بالمخاطر التي يمكن أن تحدق بهم خلال أداء عملهم التطوعي.

وأضاف إن عمله 24 عاماً في أحد البنوك في مجال خدمة العملاء لفترة طويلة أكسبه العديد من الخبرات والمهارات التي مكنته من تكوين فريق عمل تطوعي ميداني جاهز لأداء المهام.

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