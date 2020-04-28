حكَمَة دولية لكرة القدم في خط الدفاع الأول ضد «كورونا»

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

أظهرت دولة الإمارات تضافر الجهود الوطنية التي تعكس قيماً عالية في حب الوطن وقيادته الرشيدة، مشاهد من التكاتف والتلاحم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ونماذج مشرفة لأبناء وبنات الإمارات، الذين سارعوا لتقديم خدماتهم التطوعية لدعم الجهود الوطنية في تأمين صحة وسلامة واحتياجات كل فئات المجتمع.ومن هذه النماذج، تقف الحَكَمة الدولية في كرة القدم المواطنة نجاة حسن البلوشي مع فريق التطوع في مركز المسح الوطني بالفجيرة، باستثمار طاقاتها لخدمة مصالح المجتمع لتأمين صحة وسلامة أفراده.

مشاعر مخلصة جعلت البلوشي تشارك مع خط الدفاع الأول مهامهم في المركز، الذين يؤدون جميعهم مهامهم بكفاءة عالية ومسؤولية ومهنية خلال هذه الظروف الصعبة والاستثنائية، حيث تشارك نجاة بالوقوف في أحد مسارات الفحص بالمركبة، بتقديم الإرشادات لزائري المركز حول طريقة إدخال بطاقات الهوية،.

والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية أثناء إجراء الفحص لضمان سلامتهم. وأشارت البلوشي إلى أنها لم تتردد للحظة لخوض تجربة التطوع في مركز المسح الوطني، موضحة أن ما يقدمه خط الدفاع الأول من أطباء وممرضين ومسعفين من جهود كبيرة في سبيل الحفاظ على أرواح الناس، هو بمثابة الحافز لنا كمتطوعين للقيام بواجبنا الوطني.

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