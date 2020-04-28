«السلامة الغذائية» تقدم 142 ألف خدمة في الربع الأول من 2020

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قدمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، 142,063 خدمة زراعية وغذائية للمتعاملين، عبر منظومتها الخدمية، التي تتضمن 49 خدمة مختلفة، والتي يتم التقديم عليها من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، ومراكز خدمة المتعاملين التابعة للهيئة، والموزعة على كافة مناطق إمارة أبوظبي.

وبلغ إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها الهيئة عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، 138,423 خدمة، بنسبة 97.4 % من إجمالي المعاملات التي تم تنفيذها، بينما بلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها وجهاً لوجه، 3640 خدمة، الأمر الذي يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته الهيئة في رحلة التحول الرقمي، بخدماتها وتطويرها المستمر لمنظومة الخدمات.

واستحوذت الخدمات الزراعية على ما يقارب 75 % من إجمالي الخدمات التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجاري، والخدمات المقدمة لمربي الثروة الحيوانية على نحو 21 %، بينما بلغ عدد الخدمات الخاصة بالسلامة الغذائية، أكثر من 6 آلاف خدمة، بنسبة تزيد على 4 %، حيث تتضمن محفظة الخدمات الخاصة بالهيئة، 19 خدمة خاصة بالسلامة الغذائية، 15 خدمة زراعية، و15 خدمة أخرى تستهدف قطاع الثروة الحيوانية في الإمارة.

9 خدمات

كما أعلنت الهيئة عن ضم 9 خدمات جديدة لمنظومتها الرقمية، وإتاحة فرصة التقديم عليها، من خلال منصتها الرقمية على موقعها الإلكتروني WWW.ADAFSA.GOV.AE، وتشمل هذه الخدمات، طلب التسجيل لتوريد المنتجات الزراعية الطازجة، طلب إصدار شهادة بيانات المزرعة، طلب المشاركة في أسواق المنتجات الزراعية الطازجة وأسواق الحلال، طلب خدمة حراثة مزرعة، طلب خدمة تسوية التربة، طلب تقرير عن حالة المزرعة، طلب إرشاد فني زراعي، طلب التسجيل في برنامج الممارسات الزراعية الجيدة، وخدمة طلب نقل ملكية الثروة الحيوانية، ليصبح بذلك عدد الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر منظومتها الرقمية، 43 خدمة.

وتعمل الهيئة على تطوير منظومتها الذكية، لتلبية الطلب المتنامي على خدماتها.

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