علي المري: السلامة في أماكن العمل أساس لاستمرار التنمية

المصدر: (دبي - البيان)

أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة في أماكن العمل هو أساس للحفاظ على الكوادر البشرية وضمان تعزيز إنتاجيتهم، وبالتالي استمرار التنمية الاقتصادية والارتقاء بأداء مختلف القطاعات.

وقال الدكتور المري بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في أماكن العمل: «تعكس السلامة والصحة المهنية في جوهرهما إدارة المخاطر المهنية. ويُعتبر نظام إدارة السلامة والصحة المهنية نهجاً وقائياً يهدف إلى تطبيق إجراءات ومعايير تتضمن مبدأ التحسين والتطوير الدائم في بيئة العمل بالاعتماد على الكوادر البشرية، وتقوم تلك المعايير على وضع الخطط وتنفيذها وتقييم النتائج للقيام بالتطوير، وبالتالي بناء آلية شاملة ومنظمة للعمل المشترك ما بين العمال والموظفين والإدارة».

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