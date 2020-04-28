«بيئة» تطلق حجيرات تعقيم للشركات

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

أطلقت شركة «بيئة»، حجيرات تعقيم للشركات وذلك للحفاظ على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويمكن وضع هذا الحل المتقدم عند مدخل المرافق والمجمعات والمباني أو المناطق عالية الخطورة للقضاء على الفيروسات والبكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى على الأشخاص أو ملابسهم خلال أقل من 20 ثانية.

وداخل الحجيرات، يتم رش رذاذ آمن من المطهر المخفف على الشخص، كمطهر للجسم بالكامل ولا يشكل أي ضرر على صحة الإنسان. وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة»:

تواصل شركة «بيئة» بذل كافة جهودها بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واحتوائه، وتشكل حجيرات التعقيم الجديدة خطوة جديدة في مسيرتنا لخلق الحلول المبتكرة التي من شأنها الحفاظ على الصحة والسلامة العامة لموظفينا، وللشركات الأخرى.

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