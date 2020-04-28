سعيد الطاير: السلامة والصحة المهنية في مقدمة أولويات «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي وفق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع صحة الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتتعامل مع الحفاظ عليها والارتقاء بها كأحد أهم المستهدفات ضمن مسيرة التنمية المستدامة.

وبوصفها مؤسسة حكومية مسؤولة مجتمعياً، تلتزم الهيئة بتطبيق أفضل وأحدث الممارسات العالمية التي تضمن سلامة جميع المعنيين. وتضع الهيئة ثقافة السلامة والصحة المهنية في مقدمة أولوياتها، وتحرص على مواكبة المستجدات المتعلقة بهذه المجالات نظراً لأهميتها في حماية الأرواح والممتلكات وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وسعيدة ورفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق التميز، بما ينسجم مع أهداف خطة دبي 2021 بجعل دبي موطناً لأفراد متعلمين ومثقفين وموفوري الصحة. وتثبت الهيئة يومياً التزامها بجميع التدابير اللازمة لحماية المجتمع وضمان صحة الناس وتعزيز قيم الإيجابية والسعادة بين موظفيها».

وأضاف معاليه: «انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى احتواء انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، تعتمد الهيئة خطة عمل متكاملة، وتتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك استخدام أجهزة متطورة للرصد المبكر وتشخيص الحالات الصحية، وتطبيق إجراءات العزل المنزلي للموظفين العائدين من الخارج أو ممن لهم أقارب عائدين من الخارج.

وتطبيق مبدأ التباعد الجسدي في جميع مرافق الهيئة، إضافة إلى تطبيق مبدأ المداورة الوظيفية للوظائف التي لا يمكنها العمل عن بعد بحيث يتم تخفيض عدد الموظفين المتواجدين إلى أقل عدد ممكن يضمن استمرارية عملية الإنتاج، مع مراعاة استخدام الموظفين المناوبين لأماكن عمل تختلف عن زملائهم في المناوبة السابقة. كما قامت الهيئة بإعداد خطة لتعقيم جميع مرافقها بشكل منتظم ومستمر يتماشى مع أعلى المعايير العالمية والصحية مستخدمةً أكفأ أنواع المعقمات والمطهرات المعتمدة لضمان صحة وسلامة موظفيها. وبفضل البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، نتيح جميع خدماتنا عبر قنواتنا الذكية وموقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي».

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