4 محطات جهد 132 كيلوفولت تشغّلها «كهرباء الشارقة» في عامين

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تشغيل عدد 4 محطات جهد 132 كيلو فولت، وذلك خلال خلال العامين الماضيين تشمل محطات أبوشغارة ومركز الشارقة للاستثمار والمدينة الجامعية وتشغيل محطة تلال.

وإضافة مفاتيح 123 كيلو فولت بمحطة الطي كما كشفت الهيئة عن تشغيل عدد 25 محطة فرعية جهد 33 كيلو فولت في مختلف مناطق إمارة الشارقة، كما تم الانتهاء من مشروعات جديدة لتعديل الشبكات في عدد من مناطق مدينة الشارقة تشمل خطوط 132 جديدة ومشروعات تعديل شبكات 33 و11 كيلوفولت في أكثر من 51 منطقة بالشارقة.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن المحطات الجديدة تأتي في إطار التوسعات والمشروعات التطويرية الضرورية والتوسع في مشروعات الطاقة والمياه وشبكات النقل والتوزيع لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه.

ولفت إلى أن الهيئة أولت اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات في كافة مجالات عملها ضمن خططها الحالية والمستقبلية، من أجل مواكبة النمو المطرد للأحمال وحركة التوسع العمراني والسكاني، لافتاً إلى أن تلك المشاريع ستساهم في تخفيف الأحمال على المناطق وتزويد المناطق الجديدة بالكهرباء.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل في إطار إستراتيجية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتي تعتمد سياساتها على دراسات لتنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة.

وأكد أن الهيئة تحرص على استخدام أفضل الحلول التكنولوجية التي تسهم في زيادة الإنتاج وتطوير الأداء.

مواصفات

وأوضحت المهندسة مي الليم مدير إدارة التخيل الهندسي أن دخول المحطات الجديدة في الخدمة وكذلك تعديل الشبكات وفق أفضل المواصفات العالمية سيساهم في تحقيق الثبات والاستقرار لشبكة الكهرباء وتوزيع الأحمال في مختلف المناطق.

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