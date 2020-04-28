«إمباور»: ملتزمون بسلامة الموظفين بأفضل الممارسات

المصدر: (دبي ـ البيان)

أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، التزام «إمباور» بتطبيق التشريعات والقوانين المحلية والدولية، وأفضل الممارسات العالمية للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين.

وتحتفل منظمة العمل الدولية (ILO) منذ 2003 لتعزيز مفهوم الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل المختلفة على مستوى العالم؛ وتركيز الاهتمام الدولي على حجم الإصابات والأمراض والوفيات المرتبطة بالعمل.

ولفت بن شعفار بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي يصادف اليوم 28 أبريل من كل عام، إلى الدروس المستقاة من أزمة جائحة كورونا وكيف أن أماكن العمل يمكن أن تكون ذات أهمية حيوية لمنع تفشي الأوبئة والسيطرة عليها، حيث لعبت تدابير السلامة والوقاية في العمل عن بُعد وعمليات التعقيم دوراً حاسماً في احتواء انتشار المرض، مع حماية الموظفين والمجتمع ككل.

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