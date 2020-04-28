الإمارات تتصدّر العالم في الالتزام بالحجر المنزلي والتباعد الجسدي لمكافحة «كورونا»

المصدر: المنامة ـ البيان

أظهرت بيانات نشرها محرك البحث العالمي «غوغل»، تصدر الإمارات دول العالم في الالتزام بالحجر المنزلي والتباعد الجسدي لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

كما كشفت البيانات أن دول مجلس التعاون الخليجي جاءت في صدارة دول العالم فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي لمكافحة الفيروس، على الرغم من استمرار حرية التنقل للضرورات المعيشية في هذه الدول.

ووفقاً لبيانات غوغل وتحليلاته، تبوأت كل من الإمارات، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والبحرين مراكز الصدارة في سلم التباعد الاجتماعي. وحلت البحرين خامساً على مستوى العالم من حيث تراجع حركة التنقل في الأماكن العامة، بنسبة 31%، وذلك بعد كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة وسنغافورة.

وذلك على الرغم من استمرار حرية التنقل للضرورات المعيشية في البحرين. وتظهر بيانات غوغل النسبة المئوية للتغير ربع السنوي لكل بلد استناداً إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسية بما في ذلك المتنزهات، ومحلات البقالة ومراكز التسوق وغيرها، وسجل متوسط الانخفاض في دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 نسبة 34.1٪.

وتم تسجيل الآثار الجوهرية في قطاعي النقل العام والبيع بالتجزئة، بمتوسط انخفاض يصل إلى 60% و53.2% على التوالي، وذلك نتيجة لسلسلة من الإجراءات الوقائية ضد كوفيد19- التي تم وضعها قيد التنفيذ في شتى أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الدكتور عمر العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات): «تعد الموازنة بين الأهداف الصحية والاقتصادية خلال مكافحة تفشي الوباء مسألة صعبة للغاية تواجهها جميع البلدان في الوقت الحاضر. والمؤكد أن أي مفاضلة بين الاثنين يكون حالها أفضل بكثير مع وجود مستويات أفضل من الاستعداد والاختبار.

وفي هذا الصدد، أتاحت الخطوات المبكرة التي اتخذتها البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي إمكانية الاحتفاظ بنمط حياة أقرب إلى الطبيعي مع أخذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا».يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت باستجابة دول مجلس التعاون الخليجي والتدابير الاستباقية التي اتخذتها لمكافحة الوباء.

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