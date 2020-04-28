محمد بن راشد: الإمارات وطن يخرّج الأبطال كل يوم

المصدر: دبي ــ البيان

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن الإمارات تخرّج أبطالاً في كل المواقع كل يوم، وقال سموه: «تحية لوطن يخرج نماذج جديدة من الأبطال كل يوم».

وواصل سموه توجيه التحية والإضاءة على نماذج لأبطال من خط الدفاع الأول في المواجهة مع فيروس «كورونا»، وقال سموه على «تويتر»: «حمدة الدوبي، ممرضة إماراتية، ضمن خط الدفاع الأول، خريجة كلية فاطمة للعلوم الصحية، تحية لها.. تحية للشيخة فاطمة التي رعت كليتها».

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محمد بن راشد: تحيّة لوطن يخرّج نماذج جديدة من الأبطال كل يوم

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