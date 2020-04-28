محمد بن زايد: موقف الإمارات ثابت في التعاون مع دول العالم لمواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي- وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في التعاون والتضامن مع مختلف الدول في العالم في مواجهة فيروس «كورونا»..

مشيراً إلى دعم جهود جمهورية السنغال الصديقة في هذا الشأن، وحرص الإمارات على تقديم الدعم والمساعدة لتعزيز استجابة الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحدي الذي يفرضه هذا الوباء.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه سموه، أمس، من ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة.. بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لاحتواء آثار تحدي «كورونا» على المستويات كافة.

وتبادل سموه والرئيس ماكي سال التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيين الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وسلامة على شعبي البلدين وشعوب الأمة الإسلامية والعالم.

كما تناول الاتصال آخر تطورات وباء «كورونا» على الساحة الإفريقية بشكل خاص، وفي العالم بشكل عام، وإجراءات البلدين في التعامل معه، وآليات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بينهما في التصدي للفيروس واحتواء آثاره. وعبّر سموه عن تمنياته للشعب السنغالي وشعوب العالم كافة بالسلامة من كل مكروه.

علاقات

من جانبه، أكد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة، عمق العلاقات الإماراتية - السنغالية على المستويات كافة.. وأثنى على جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العمل على تعزيز التضامن الإنساني العالمي في مجابهة تحدي «كورونا».

كما عبّر عن تقديره الكبير لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة لجهود الأمم المتحدة في نقل الإمدادات الطبية ولوازم الحماية من فيروس «كورونا» إلى بلدان القارة الإفريقية.. وتمنى للإمارات وشعبها السلامة من كل شر.

› سموه يبحث عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك

› عبّر عن تمنياته للشعب السنغالي وشعوب العالم كافة بالسلامة من كل مكروه

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