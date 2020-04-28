الإمارات ترسل مساعدات لإندونيسيا وأرمينيا

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على 20 طناً من الإمدادات الطبية إلى إندونيسيا، يستفيد منها أكثر من 20 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

كما أرسلت أيضاً طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أرمينيا، سيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس، ودعم جهود البلدين في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19». وقال عبد الله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى إندونيسيا: «يأتي إرسال هذه المساعدات الهامة إلى إندونيسيا، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم جميع الدول التي تواجه أزمة فيروس «كورونا» المستجد».

تحديات

وأضاف: «على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بأسره، فإنه يمكننا التغلب على هذه التحديات، من خلال تقديم يد العون للدول المتضررة من هذا الوباء».وأكد تضامن ووقوف دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب إندونيسيا، التي يجمعنا معها علاقات وروابط قوية، من خلال هذه المساعدات التي تهدف إلى مكافحة انتشار الفيروس.

بدوره، قال محمد عيسى علي القطام الزعابي، سفير الدولة لدى أرمينيا: «تتشرف دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ التزاماتها بمساعدة الدول الأخرى في محاربتها فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرسلت حتى اليوم أكثر من 314 طناً من المساعدات إلى أكثر من 27 دولة، استفاد منها نحو 314 ألفاً من العاملين في المجال الصحي.

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