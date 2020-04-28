852 مسلماً جديداًفي دبي خلال الربع الأول من 2020

المصدر: دبي - البيان

كشف مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن ازدياد أرقام الجاليات المقبلة على إشهار الإسلام، ليبلغ عدد المسلمين الجدد في الربع الأول من عام 2020، 852 مسلماً جديداً، وهو ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي بلغ فيه المسلمون الجدد 838.وقالت هند محمد لوتاه، مديرة إدارة المركز:

دأب المركز على نشر الثقافة الإماراتية والإسلامية الوسطية، وتعزيز قيم التسامح، بإيصال خطابها الحضاري لمختلف فئات المجتمع، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع مستوى الوعي العام في الإمارة بين الجاليات المقيمة والذي أثمر إشهار الإسلام وزادت نسبته على العام الماضي في الوقت نفسه.

وأضافت لوتاه، إن المركز ما زال يقدم خدمة إشهار الإسلام للراغبين في اعتناق الدين الإسلامي، وإنه تم وضع خطة بديلة لاستمرار العمل بما يتماشى والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة جراء الوضع الراهن، من خلال تجهيز المتطلبات التقنية الضرورية لتقديم خدماتها بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية، وتلبية احتياجات أفراد المجتمع، وهي خطوة تعكس حرص المركز تحت مظلة الدائرة على تذليل أي نوع من العقبات والتحديات.

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