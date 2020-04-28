المصدر: (دبي - رامي عايش)

باشرت جمعية دبي الخيرية، توزيع المير الرمضاني على 15 ألف أسرة، ضمن مشاريعها الرمضانية لدعم الأسر المتعففة ومحدودي الدخل والأيتام والأفراد داخل الدولة، متضمناً سلة غذائية متكاملة فيها العديد من المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والزيت ورُب البندورة. وقال أحمد محمد مسمار، أمين السر العام للجمعية، إن دبي الخيرية بدأت بالفعل توزيع المير الرمضاني منذ السبت الماضي على المستفيدين بالتعاون مع أكثر من 20 متطوعاً يساعدون مركبات موظفي الجمعية على عملية توصيل السلال الغذائية إلى المنازل التزاماً بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجمعية.

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