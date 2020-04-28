«ملفّي» بأبوظبي توفر قاعدة بيانات لاختبارات «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «ملفّي»، أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة، عن إطلاقها مبادرتين جديدتين لإتاحة النفاذ بصورة عاجلة إلى منصة «ملفي» وتوفير قاعدة بيانات مركزية لجميع نتائج اختبارات «كوفيد 19» يمكن الاطلاع عليها في الزمن الفعلي وذلك في إطار جهود الدعم والمساهمة في التصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وعملاً بتوجيهات دائرة الصحة أبوظبي.

وتساهم هذه الخطوات في دعم القطاع الصحي في أبوظبي ومزودي الرعاية الصحية ومساعدتهم على اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة وأماناً خلال فترة مواجهة انتشار الوباء.وستوفر منصة «ملفي» إمكان الوصول العاجل إلى السجلات الطبية لمزودي الرعاية غير المسجلين في منصة «ملفي».

والذين يشاركون في جهود التصدي لوباء كورونا المُستجد «كوفيد 19» ما سيتيح للعاملين في الخطوط الأمامية إمكان الاطلاع على نتائج الاختبارات في الزمن الفعلي إلى جانب تحليل البيانات الطبية الخاصة بالمريض بالاستناد إلى سجله الطبي على المنصة، وهو ما سيساعد على تقييم مستوى الخطر لدى هؤلاء المرضى واتخاذ المزيد من القرارات والتدابير المناسبة لرعايتهم وبالتالي يمكن للأطباء والممرضين وأخصائيي الرعاية الصحية اتخاذ قرارات الاستجابة الأولى اللازمة بشكل أسرع وأكثر فعالية بما في ذلك عزل المريض أو إحالته إلى المستشفى.

قاعدة بيانات

وتجمع قاعدة بيانات «ملفي» نتائج اختبارات «كوفيد 19» من كافة مراكز الفحص في أبوظبي وتتيحها عبر المنصة في الزمن الفعلي فور تسجيلها ما يدعم جهود دائرة الصحة في مواجهة انتشار وباء «كوفيد 19»من خلال تحديد ومتابعة حالات الإصابة التي تم تشخيصها حديثاً.كما تسهل قاعدة البيانات المركزية الجديدة اتخاذ قرارات طبية مدروسة حول جائحة كورونا وتدعم مطوري السياسات في توزيع الموارد على نحو أكثر كفاءة لتعزيز استخدام الإمكانات والتخطيط بشكل أفضل وتنسيق جهود الرعاية الصحية في الإمارة.وقال الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة بالإنابة:

«إضافة إلى الجهود التي تكرسها لضمان توسيع نطاق فحوص فيروس كورونا المستجد، باعتبارها الركيزة الأهم للحد من انتشار الفيروس واحتوائه، تلتزم دائرة الصحة دعم الحلول الرقمية الشاملة والمتكاملة والتي تساعد على ضمان صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع في الإمارة وبالاعتماد على منصة المعلومات المركزية المتطورة».

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