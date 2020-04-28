مجتمع أبوظبي يقدم مساهمات لدعم المتضررين بسبب كورونا ..ضمن برنامج "معاً نحن بخير"

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قدم أبناء المجتمع والمؤسسات في أبوظبي مجموعة قيمة من المساهمات العينية لدعم المتضررين نتيجة الأوضاع الصحية والاقتصادية الحالية، من خلال برنامج «معاً نحن بخير» الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية - معاً. وكشفت الهيئة أن حجم المساهمات المالية والعينية تجاوز 12 ألف مساهمة منذ إطلاق البرنامج، حيث سارع الآلاف من الأفراد والشركات من مختلف أنحاء أبوظبي للمساهمة في تعزيز روح التكاتف والتعاضد بين أبناء المجتمع الموحد، وشملت المساهمات العينية المستشفيات والعيادات وغرف الفنادق والمجمعات والفلل والشقق والسيارات.

وتم تقديم 120 ساعة مخصصة للتنظيف والتعقيم والمساهمة بتقديم 24,480 قارورة مياه وتقديم 15 ألف علبة للتعقيم وتوفير 101,705 وجبات غذائية وتقديم 1679 غرفة فندقية والمساهمة بمدرسة واحدة.

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