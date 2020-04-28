انطلاق حملة «أنا أستحق الحياة» لمرضى السرطان

المصدر: (الشارقة - وام)

أطلقت جمعية أصدقاء مرضى السرطان حملتها السنوية الثامنة «أنا أستحق الحياة» لجمع زكاة المال خلال شهر رمضان المبارك بهدف مساعدة مرضى السرطان غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

وحرصت الجمعية في تصميم حملة العام الجاري على تمكين الأفراد والمؤسسات من التبرع «عن بُعد» ووفرت لهم خيارات إلكترونية للتبرع، حيث تلعب التبرعات التي تجمعها الجمعية من خلال الحملة، دوراً محورياً في دعم مرضى السرطان الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية ومساعدتهم على إكمال علاجهم.

ودعت الجمعية جميع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين والمقيمين في الدولة لإعادة الأمل إلى حياة مرضى السرطان المحتاجين الذين أثقلت تكلفة العلاج كاهلهم وذلك من خلال التبرع بزكاة المال خلال الشهر الفضيل. وتستند الحملة إلى فتوى شرعية أصدرتها «اللجنة الدائمة للفتوى» في إمارة الشارقة تتيح الاستفادة من زكاة أموال الأفراد والمؤسسات لمساعدة المرضى الفقراء والمساكين في حال عدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج.ونجحت الحملة منذ انطلاقها في عام 2013 بجمع 6 ملايين و854 ألف درهم خصصتها الجمعية لمعالجة 1320 مريضاً.

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