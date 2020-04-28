دليل لاستثمار طاقات الشباب في المنزل

المصدر: (دبي ــ أحمد يحيى)

طرح دليل «استثمار طاقات الشباب في المنزل» - الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب بهدف رفع جاهزية الشباب الإماراتي وتعزيز دوره الفعال في التعامل مع الأوبئة خلال فترة مواجهة فيروس كورونا المستجد - العديد من الحلول والمقترحات لإنجاز أشياء مهمة لم يجد الشباب وقتاً مناسباً لإنجازها قبل ذلك.

وبدأت هذه النصائح بضرورة «تحديد رسالتك الأسمى في الحياة» وتحديد مدى استمتاعك واستفادتك مما تقوم به من مجهود ونسبة الرضا عن إنجازاتك، فضلاً عن أهمية ممارسة التفكر والتأمل حيث يعتبران تمريناً يغذي الروح والعقل والجسد، لتصفية الذهن والتفكير في حاضرك ومستقبلك، ويمكن الاستفادة من رابط www.calm.com.ولفتت النصائح إلى أهمية تقييم حياتك والاستفادة من الواقع الحالي لإعادة تقييم مكانك في مهنتك وعلاقتك بمحيطك.

حيث يجب أن تفكر بهدوء وروية، لأن أفكارك ستقودك للاتجاه الصحيح، وشملت أيضاً إدارة خطة للادخار لنفسك ويمكن التعرف على خطط ادخار ذكية من خلال masareef.co. وتضمنت النصائح ضرورة إنشاء حساب في Goodreads والتعرف على كتبك المفضلة، وأن تبدأ تحديك الشخصي لعدد الكتب التي تود قراءتها في العام الواحد، من خلال www.goodreads.com، كما أنه من المهم تمام مشروع عالق واستغلال الوقت الحالي للانتهاء بعض مشاريعنا المهملة، فيما يمكن أيضاً البدء بصفقاتك في المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي، للمهتمين بالأعمال المستقلة والراغبين في توظيف مهاراتهم لتحقيق دخل إضافي عبر موقع www.aefreelancer.ae.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز