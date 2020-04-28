تطبيقات تعليمية ذكية في «الفجيرة للفنون»

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

خصصت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة برامج قادرة على مساعدة منتسبيها من الطلاب على البقاء على تواصل مستمر مع الكادر التدريسي وضمان استمرارية التعليم، حيث أطلقت مبادرة «التعليم والتدريب عن بُعد»، والتي تقوم على توظيف الأكاديمية للوسائل التقنية الحديثة، وتخصيص برامج التواصل الاجتماعي، والمحادثة المباشرة بين مدرسي الأكاديمية وطلابها.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز تبادل المعرفة وترسيخ فكرة التعليم المفتوح عن بُعد، من خلال منصات يمكن الوصول إليها بمرونة وحيوية من قبل المدرسين وطلاب الأكاديمية وأسرهم، إضافة إلى أدوات التداول عبر الفيديو الصوتي لجميع المستويات.

منصات ذكية

وقال علي عبيد الحفيتي مدير الأكاديمية: إن أزمة كورونا، فرضت واجبات وعادات جديدة على المجتمع، وأفراده، لذلك جاءت مبادرات الأكاديمية المتنوعة للحفاظ على استمرارية التعليم، لطلاب الأكاديمية، حيث كانت مبادرة «نحو مجتمع فني مستدام» والتي أطلقت مؤخراً، من المبادرات الهامة التي تم توظيفها في ظل أزمة كورونا عبر البث المباشر لقناة إنستغرام الأكاديمية، بحيث تستهدف مختلف شرائح المجتمع بإمارة الفجيرة وتنمية مهاراتهم في مجالات الفنون البصرية والموسيقى ونشر الثقافة الفنية بين أفراد المجتمع.

وأضاف الحفيتي: «كما باشر الكادر التعليمي والإداري بتوفير البنية التحتية المناسبة، بتحديد حصص تعليمية لكل تخصص فني من خلال تطبيق برنامج «زووم» الذي لاقى أصداء إيجابية لدى الطلاب وأوليائهم، لنجاح التجربة التي تتشابه مع الدروس في الحصص المباشرة وذلك بما ينسجم مع معيار التشغيل التفاعلي لأدوات التعلم الذكي».

تفاعل

وبدوره، أكد الدكتور أحمد عبد الستار، المشرف الأكاديمي على توظيف الوسائل التقنية في مناهج الخطط الدراسية لطلاب الأكاديمية، عبر استخدام أدوات التعليم الإلكتروني، والتعلم عن بعد والاستفادة من خدمات الحاسوب وشبكات الإنترنت، إلى جانب إدارة المصادر والعمليات وتقويمها وتنظيم الاختبارات على مختلف أنواعها.

مشيراً إلى أن جميع الطلاب تفاعلوا مع الحصص التعليمية بشكل إيجابي من خلال برنامج «زووم» وجرى تقديم شرح موسع للمواد الدراسية لمختلف مستويات الطلاب في مجالات الفنون البصرية والموسيقى.

شمولية

إلى ذلك، أكدت آلاء صلاح، مشرفة الأنشطة الثقافية والتعلم عن بعد، التزام الكادر التدريسي والطلاب بأوقات البث المباشر على الانستغرام، والتزام طلاب كافة الأقسام بمواعيد حصص الدروس، ولفتت إلى أن تطبيقات الأجهزة الذكية أصبحت منصات تعليمية في عصر الفيروس التاجي. وأشارت إلى تحديد الهيئة التدريسية خطة تعليمية شاملة للطلبة وتعليمهم عن بُعد بحسب الخطة المعدة مسبقاً، كما تم تنسيق جداول الحصص بحيث يسمح للطلاب الحضور بحسب كل تخصص.

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