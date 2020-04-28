100 % إنجاز خطط الدفاع المدني في تعقيم دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد العميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني في دبي أنه تم الانتهاء من تعقيم كل مناطق دبي بنسبة 100 %، وفقاً للخطة الموضوعة للدفاع المدني في دبي، ووفقاً لأعلى المعايير، حيث يتم استخدام 75 ألف لتر من المعقمات يومياً، منذ بداية التعقيم الوطني.

إعادة التعقيم

وقال العميد المطوع لـ «البيان»: إنه سيعاد تعقيم بعض المناطق، التي تم تعقيمها سابقاً بعد عودة الحركة إليها مثل منطقتي نايف والراس، ومناطق سكنات العمال وغيرها، داعياً الجمهور إلى التزام منازلهم، خلال فترة التعقيم الوطني يومياً من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحاً، لضمان سلامتهم خصوصاً في ظل استخدام سيارات التعقيم الكبيرة، التي تسير بسرعة لضمان تعقيم شامل للمنطقة بعد اختصار زمن التعقيم.

لافتاً إلى أنه يتم تعقيم كل المرافق في دبي، وتشمل تعقيم الشوارع والمرافق العامة وواجهات المباني والمداخل والاستراحات الخارجية، مؤكداً أنه تم تعقيم سكنات العمال أكثر من مرة الموجودة في مناطق القوز وجبل علي والمحيصنة.وأشار العميد المطوع إلى أنه يتم استخدام 6 آليات مختلفة موزعة على 3 مجموعات حسب الخطة، وتضم السيارات الكبيرة الملحق بها مرشات للشوارع الخارجية ودوريات راجلة من رجال الدفاع المدني لتعقيم المناطق الضيقة وواجهات المحلات وداخل الأسواق، والدوريات الصغيرة بالمرشات لتعقيم الشوارع الضيقة والأزقة وواجهات المنازل، وتضم كل مجموعة 10 من الكوادر المدربة.

أوضح العميد خبير علي حسن المطوع أن فترة تقييد الحركة للمركبات والأفراد أسهمت في تعقيم أوسع وأشمل، لافتاً إلى أنه يتم تطبيق أعلى المعايير لحماية ووقاية الأفراد من حيث التعقيم وارتداء الملابس الواقية والقفازات والكمامات، موضحاً أن هناك خبرة سابقة لرجال الدفاع المدني في التعامل مع المواد الخطرة، وأنه تم وضع خطط يومية، بالتعاون مع بلدية دبي، لضمان إتمام عمليات التعقيم في كل المناطق.

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