أكاديمية سيف بن زايد تطبق نظام التعلّم عن بُعد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

طبقت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، نظام التعلم عن بعد باتباع أحدث التقنيات المتطورة وباعتباره من ضمن الأولويات في المرحلة الراهنة بدولة الإمارات، ويحظى بدعم ومتابعة من القيادة، التي تتابع سير العملية التعليمية والتدريبية بشكل متواصل لضمان مستقبل الدارسين واستمرارية التعليم في ظل الظروف الاستثنائية، والحفاظ في نفس الوقت على أمنهم وسلامتهم.

وناقش العميد ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مع الفريق التقني بالإدارة الخطط المستقبلية لتحويل القاعات التدريبية من النظام التقليدي إلى نظام التعلم عن بعد بإدخال بعض التحسينات التقنية على 18 فصلاً دراسياً وتحويل قاعتين لديهم إلى نظام التدريب التفاعلي حسب رؤية القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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