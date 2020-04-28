محاكم دبي: رؤية الأطفال المحضونين «إلكترونية» فقط

المصدر: دبي - رامي عايش

أوضحت محاكم دبي أن تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة برؤية الأطفال المحضونين تتم بواسطة الرؤية الإلكترونية فقط وذلك عن طريق برنامج الاتصال المرئي للمحاكم أو الجهات المختصة.

جاء ذلك من خلال قرار أصدرته بشأن إجراءات التقاضي واستمرارية خدمات المحاكم، وآلية تنفيذ الأحكام في الإمارة عبر استخدام تقنيات الاتصال عن بُعد، وذلك خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس «كورونا»، بما في ذلك الأحكام المتعلقة برؤية المحضونين، ومقابلة الموقوفين ونظر الدعاوى عبر الاتصال المرئي.

آليات

وبينت المحاكم في القرار الذي اطلعت عليه «البيان»: «أن تنفيذ الأحكام يأتي ضمن 5 آليات، أولاها يتمثل في تقديم كافة الطلبات وقيد الدعاوى والملفات التنفيذية عن بُعد من خلال مكاتب المحاماة أو بواسطة النظام الإلكتروني لإدارة القضايا واستخدام نظام الدخول الذكي «الطلبات الذكية» فيما يتعلق بالمتقاضين أنفسهم».

وذكرت: «أن الآلية الثانية تتمثل في «نظر دعاوى وطلبات التنفيذ عن بُعد بواسطة النظام الإلكتروني للمحاكم وبرنامج الاتصال المرئي عن بُعد، ومقابلة الموقوفين في مراكز الشرطة والمنشآت العقابية عبر الاتصال المرئي». وأما الآلية الثالثة فتتمثل في أنه يتم التعامل مع طلبات تقسيط المبالغ المحكوم بها وإمهال المطلوبين للتسديد، وطلبات الحجز في جميع ملفات التنفيذ وإلغاء الحجوزات عن بُعد، وكذلك قرارات المنع من السفر أو إلغاء المنع مباشرة من خلال الربط المباشر مع شرطة دبي.

إيداع

وجاء في الآلية الرابعة أنه يتم إيداع المبالغ المطلوبة في ملفات التنفيذ عن بُعد عبر البوابة الإلكترونية، إضافة لخدمة الصرف الإلكتروني للمنفذ في حسابه البنكي. وبينت محاكم دبي أن الآلية الخامسة تتعلق بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة برؤية الأطفال المحضونين، والتي تتم بواسطة الرؤية الإلكترونية فقط عن طريق برنامج الاتصال المرئي للمحاكم أو الجهات المختصة.

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