صفر إصابات في «الراس ونايف».. تفوّق في تجاوز التحديات

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

أكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لـ «البيان»، أن تحقيق صفر إصابة في منطقتي الراس ونايف، هو نتاج تعاون الجميع من مؤسسات ودوائر والمقيمين بالمنطقة، ويعكس تفوق دبي في تجاوز التحديات، حيث أنجزت بلدية دبي، تعقيم المنطقتين بنسبة 100 %، من الخطة الموضوعة، وبشكل يومي خلال فترة التعقيم المستهدفة، وباستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات، ووفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال قامت بلدية دبي بإعداد خطة عمل مكثفة في منطقة نايف، ومنذ بداية شهر أبريل، حيث بادرت بتشكيل فرق عمل متخصصة، 3 فرق التعقيم للشوارع والأزقة، وفريق لتعقيم المباني والشقق، وفريقين لتعقيم الأفراد والمركبات عند مدخل المنطقة، و3 فرق للنفايات والفريق الإشرافي لإدارة برنامج التعقيم المكثف.

وذلك في إطار برنامج التعقيم الوطني، لتعقيم مختلف المناطق، وفق خطة شاملة، وتم تحقيق نسبة 100 %، من خطة العمل المتعلقة بتعقيم منطقتي الراس ونايف، المقررة حسب الفترة الزمنية المحددة لها، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات، ووفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات، لضمان أعلى مستويات الحماية للمجتمع والوقاية من فيروس «كورونا» المُستجد، وضمن الإجراءات الوقائية المكثفة التي انتهجتها حكومة دبي، بكافة أجهزتها، منذ وقت مبكر، مع بداية انتشار الفيروس حول العالم.

بوابة التعقيم

وأوضح الهاجري أن بلدية دبي، قامت بتركيب بوابة التعقيم الذاتية عند مدخل منطقة نايف، تقوم برش المحاليل المعقمة على الأفراد، باستخدام منتجات مضادات الجراثيم، ومعقمات آمنة ومعتمدة في البلدية، وصديقة للبيئة، وتعمل البوابة على مدار الساعة، لتعقيم الجمهور وفرق العمل خلال ساعات الحظر في تلك المنطقة.

وكذلك تم تركيب بوابات ذكية، لتعقيم المركبات عند مداخل المناطق المكتظة بالسكان، بهدف الحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وحسب الإجراءات الموصي بها من الجهات الصحية في الدولة، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك تم تعقيم العديد من المباني والشقق في المنطقة، أكثر من 50 مبنى، ضمن الخطة الموضعة لهذا الشأن، إضافة إلى استهداف الأزقة والأرصفة والسكيك، من خلال 4 دراجات مخصصة، تم تطويرها لرش الأماكن الضيقة، وبشكل يومي، ويتم البدء بالتعقيم يومياً، حيث تم زيادة دوريات التعقيم، لتكون 3 ورديات يومياً، ومن خلال 83 عاملاً ومراقباً ومشرفاً من بلدية دبي.

كما يتم تعقيم، وبشكل يومي، 367 حاوية نفايات وسلة مهملات، بالإضافة إلى نقل أطنان من النفايات الملوثة، والتخلص الآمن منها، وحسب الإجراءات المعتمدة لدى البلدية.

وأضاف: إن جميع المنتجات المُستخدمة في التطهير والتعقيم، معتمدة لدى بلدية دبي، ويتم تقييمها وتسجيلها في نظام «مُنتَجي»، وهي تحوي على نفس المواد الفعالة الواردة في القوائم المعتمدة من وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA، وقوائم مركز كيماويات مضادات الجراثيم CBC، وهي ذاتها المواد المُوصي بها من قِبَل منظمة الصحة العالمية، كمواد فعالة خلال عمليات التعقيم.

حرص

وتابع: حرصت بلدية دبي على استخدام فرق العمل المتخصصة لأحدث المركبات والمعدات الخاصة بالرش والتطهير، ومنها استخدام طائرة الدرون لرش المعقمات، وبشكل دوري، في هذه المناطق، وأجهزة الرش المقطورة على السيارات، والتي تعمل عل تفتيت سائل التطهير إلى جزيئات صغيرة.

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