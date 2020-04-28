مؤسسة التنمية الأسرية تستعرض الإنجازات والمبادرات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استعرضت مريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، خلال اجتماعها الأول لعام 2020 بموظفي المؤسسة الذي نفذ عن بعد أهم الإنجازات والمبادرات منذ بداية العام الحالي، وما تم إطلاقه خلال فترة العمل عن بعد.

ونقلت الرميثي خلال الاجتماع تحيات وشكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لجميع الموظفين والموظفات في المؤسسة لما يبذلونه من جهد مشهود خلال فترة العمل عن بُعد في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق النفع العام لجميع أفراد الأسرة والمجتمع.

وعرضت الرميثي خلال الاجتماع نتائج ورش العمل المباشرة التي نفذتها المؤسسة حول دور الأسرة في إدارة الأزمات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى تمكين الأسرة للمحافظة على استقرارها وتماسكها في وقت الأزمة والمهارات التي يحتاجها أفراد الأسرة للتعامل مع هذه الظروف، وكيفية مساهمة أفراد الأسرة في دعم الأمان المجتمعي، حيث قدمت المؤسسة أربع ورش في هذا الجانب واستفاد منها أكثر من 3000 مشاهد عبر البث المباشر.

وعرضت الرميثي مبادرة (لا تشلون هم.. وخلكم فالبيت) التي يتم من خلالها التواصل مع كبار المواطنين للاطمئنان على صحتهم والتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة.

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