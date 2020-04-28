أبوظبي تزيل 8 مبانٍ مهجورة و59 مشوّهاً للمظهر العام

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي ممثلةً بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 العديد من الأعمال التي من شأنها المحافظة على المظهر العام لمدينة أبوظبي من خلال مشاريع بلغت تكلفتها أكثر من 671,000 درهم شملت مختلف المناطق ضمن النطاق الجغرافي لصلاحيات بلدية مدينة أبوظبي.

حيث تم تنفيذ أعمال هدم وإزالة 8 مبانٍ مهجورة، وإزالة 59 مشوهاً للمظهر العام، وردم 5 آبار مهجورة وفقاً لمتطلبات هيئة البيئة في إمارة أبوظبي، وكذلك تنفيذ 5 أحكام قضائية لإزالة المخالفات.

وضمن هذا الإطار تدعو بلدية مدينة أبوظبي جميع ملاك البنايات المهجورة والمهملة في أبوظبي وضواحيها إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن هذه المباني، والتعاون مع البلدية والجهات المختصة لتسوية أوضاع المباني كونها تساهم في تشويه المظهر العام للمدينة، بالإضافة إلى خطرها المتمثل بتلويث البيئة والتسبب بإزعاج السكان وكونها مصدراً للأخطار الصحية وتهدد سلامة سكان ومرتادي المدينة. وتأتي هذه الدعوة تجسيداً لسعي البلدية نحو تحقيق رؤيتها في تنمية مستدامة بمعايير ذات جودة عالية والحفاظ على القيم البيئية.

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