18 ابتكاراً لـ«جمارك دبي» توفّر 280 مليوناً على الدائرة و5.2 ملايين على المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

توّجت جمارك دبي تجربتها الرائدة في الإبداع والابتكار، بتوفير 280 مليون درهم على الدائرة و5.2 ملايين درهم على المتعاملين عبر 18 ابتكاراً نوعياً معتمدة من قبل المعهد العالمي للابتكار بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعتمد الدائرة آلية ومنهجية واضحة يتم من خلالها تقييم الفرص الابتكارية من خلال معايير محددة ودراستها وبناء النماذج الأولية لها وإطلاق نسخ تجريبية لقياس مدى نجاحها وقبولها ومن ثم إدراجها ضمن خطة التطوير لتطبيقها بالكامل.

وتتبع جمارك دبي منهجاً علمياً في البحث والتطوير في حل التحديات للارتقاء لأعلى مستوى ممكن، حيث يتم قياس مدى فعالية الحل من خلال نظريات علمية وعملية مثبتة وقد تم تدريب أكثر من 500 موظف في الدائرة على دورات تخصصية في مجال الابتكار ونشر 7 أبحاث علمية في مجلات ومؤتمرات عالمية، بالإضافة إلى 3 كتب تتضمن مسرعات الابتكار لتطبيق المشاريع الابتكارية في جمارك دبي وممارسة إدارة العائد من المشاريع الابتكارية.

براءات اختراع

وتمتلك الدائرة تسجيل 40 أصول ملكية فكرية للابتكارات والتي تتضمن علامات تجارية وحقوق نشر وبراءات اختراع وتصاميم صناعية. ومن هذه الابتكارات المعتمدة من قبل المعهد العالمي للابتكار التي ساهمت في تحقيق هذه الوفورات منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود باستخدام تقنية البلوك تشين وتطبيق «المنسق» ومساحة العمل الذكية والتدقيق الجمركي باستخدام تقنية الروبوت والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات.

وقال حسام جمعة محمد مدير إدارة ابتكار الخدمات قائد فريق الابتكار في جمارك دبي: تنبثق خطة جمارك دبي في دعم الابتكار والمبتكرين من رؤية حكومة دبي بالعمل على تحفيز الإبداع والابتكار في المجتمع لتعزيز ما تحقق من إنجازات في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الدولة وترسيخ مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي على خارطة الابتكار العالمية.

حيث أبرمت الدائرة العديد من الشراكات مع الجامعات في مجال البحوث والتطوير والابتكار مثل جامعة دبي والجامعة البريطانية وجامعة روتشستر بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مشترك مع المعهد العالمي للابتكار، وأيضاً لدينا مشاركات واسعة في مؤتمرات عالمية.

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