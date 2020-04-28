مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية يبحث سير المشاريع

المصدر: (العين - وام)

بحث مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية، خلال اجتماعه الأول لعام 2020، الذي عقد عن بعد، برئاسة مبارك سعيد الشامسي، سير الخطط والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدار.

وتوجه رئيس مجلس إدارة الدار، بالشكر للقيادة الرشيدة، على الثقة الغالية والدعم الدائم للدار، مؤكداً التزام الدار تجاه أبنائها والشركاء، وتسخير كل الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما توجه بالشكر لسيف المهيري رئيس مجلس الإدارة السابق، وجميع أعضاء مجلس الإدارة السابقين، على ما تحقق من إنجازات، ولإدارة وموظفي الدار، على دورهم في دعم استمرارية تقديم الخدمات لأبناء الدار، واستمرارية الأعمال اليومية بكفاءة، وحرصهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية في الظروف الراهنة.

وبحث أعضاء مجلس الإدارة، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، منها آلية سير العمل، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وخطط رفع المستوى الدراسي للأبناء، من خلال التعلم عن بعد، وخطط تمكين الموظفين التربويين العاملين في مجال الرعاية الأسرية، للحصول على الشهادات المعتمدة في مجالاتهم، بالإضافة إلى الاطلاع على إنجاز الربع الأول من عام 2020 م.

كما تم مناقشة خطة الدار التشغيلية لعام 2020، والتي تضمنت على برامج وخدمات اجتماعية وتربوية وثقافية منوعة، حيث تم عرض التقرير الإداري والمالي، ومناقشة فعاليات وأجندة الدار للربع الثاني، والعديد من البرامج التوعوية لأفراد المجتمع، والتي تهدف لزيادة الوعي والمعرفة بفئة فاقدي الرعاية الأسرية.

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