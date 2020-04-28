خالد بن محمد بن زايد يطلع على النتائج المرحلية لتطبيق نظام التعلم عن بعد في المدارس والجامعات

المصدر: البيان الإلكتروني

اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، خلال اجتماع عبر اتصال مرئي مع معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، وسارة مسلم رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، على مجريات العملية التعليمية، ومستجدات النظام من النواحي العلمية والتقنية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة والدائرة بهدف تجاوز التحديات التي تواجه الطلبة والمؤسسات التعليمية والمدرسين.

وحضر سموه إحدى حصص التعليم عن بعد في مدرسة الريانة، حيث تفاعل سموه مع تجربة عددٍ من الطلبة أثناء تلقيهم للتعليم خلال الحصة المباشرة التي قدمها المعلم عبر تقنية الاتصال المرئي.

وخلال الاجتماع، أشاد سموه بالمبادرات التي تم إطلاقها مؤخراً في أبوظبي، لدعم عائلات الطلبة في ظل الظروف الراهنة، لضمان استمرار العملية التعليمية لأبنائهم.

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