الطقس المتوقع على الإمارات خلال الخمسة أيام القادمة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس على الدولة خلال الخمسة أيام القادمة على النحو التالي:

الثلاثاء: الطقس صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق مع وجود فرصة سقوط بعض الأمطار المتفرقة خاصة على المناطق الغربية والساحلية وانخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

الأربعاء: الطقس غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط بعض الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

الخميس: الطقس غائم جزئياً مع فرصة تكون سحب ركامية خاصة شرقا وشمالا يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط في بحر عمان.

الجمعة: الطقس مغبر وغائم جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة مع فرصة لحدوث البرق والرعد.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

السبت: الطقس مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة مع فرصة لحدوث البرق والرعد.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط يضطرب أحياناً في بحر عمان.

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